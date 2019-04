La Juventus aurait laissé fuiter son maillot, et le moins que l'on puisse dire est qu'il y a un changement majeur.

En effet, le nouveau maillot de la Juventus a fuité sur les réseaux sociaux. Et ce maillot serait amputé des... bandes noires et blanches. Alors que le club turinois était habitué à arborer fièrement ses bandes depuis des décennies, le nouveau serait juste séparé en deux. Une partie blanche, une partie noire et une bande rose au milieu pour séparer les deux couleurs. La "Vieille dame"a l'habitude de créer des maillots avec la couleur rose comme la vareuse de la saison 2015-2016. Cette couleur historique du club fait référence aux tenues des créateurs du club en 1887.

Ce changement d'identité fait partie de la modernisation du club souhaitée par les dirigeants, qui avait déjà modifié le logo il y a deux ans.