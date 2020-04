L'UEFA veut savoir comment les compétitions nationales envisagent la reprise, au plus tard le 25 mai. L'Union européenne de football a informé l'ensemble des 55 fédérations membres de cette échéance. Tous les grands championnats sont arrêtés depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus.

L'instance dirigeante du football en Europe souhaite que tous les championnats fassent leur possible pour terminer la saison. Elle a aussi l'intention de mener au terme la Ligue des champions et l'Europa League. L'UEFA dit également comprendre que tous les championnats ne puissent se conclure de manière optimale. Par exemple, la D1 néerlandaise a été prématurément terminée vendredi, après que le gouvernement néerlandais a décidé que le football ne serait plus autorisé aux Pays-Bas avant le 1er septembre. Dans notre pays, après une recommandation de la Ligue Pro d'arrêter la compétition, on semblait se diriger vers cette même issue, mais ces dernières semaines, il y a eu des appels à reprendre le championnat. Lundi, le vote de l'Assemblée générale de la Pro League qui doit décider de la fin de la saison de la Jupiler Pro League a été reporté au 4 mai.