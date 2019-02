Le musée du foot allemand: "Le Mondial 1954 a ressuscité l'Allemagne"

Le train est le mode de transport le plus simple pour atteindre le musée. À la sortie de la gare de Dortmund, il suffit de traverser la large avenue de Königswall. Le bâtiment flambant neuf se trouve de l'autre côté du passage pour piétons. L'amateur de football allemand découvre un univers passionnant dans cette construction qui attire plus de 200.000 visiteurs par an depuis son ouverture au public en octobre 2015.

...