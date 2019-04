Le Portugais évoque les coutumes de son pays.

NOS RAISINS

Jorge Teixeira (32) : " Avez-vous déjà goûté le vinho verde portugais, notre vin blanc ? Ça en vaut la peine. Il est délicieux, surtout avec du poisson. Le poisson portugais me manque beaucoup. Quand je reviens chez moi, c'est la première chose que je mange : une dorade fraîche avec juste un peu de sel et une salade. Mon vin préféré est le rouge d'Alentejo, au sud-est du Portugal. On fait du vin au nord aussi. Petit, je participais même à la cueillette. Nous y allions chaque fois que nous étions en visite à Cumeeira, dont est originaire mon père. C'est proche de Vila Real, à quatre heures de route de Lisbonne.

