Le milliardaire britannique Jim Ratclife veut racheter l'OGC Nice

Jim Ratcliffe, richissime patron anglais du groupe pétrochimique INEOS, a fait savoir à Nice-Matin qu'il voulait racheter le club de football de Nice, actuel 8e de Ligue 1, après avoir racheté l'équipe cycliste Sky.

Robert Ratcliffe, son frère chargé du dossier, a confirmé vendredi cet intérêt dans une interview accordée au quotidien régional français.

"On n'a pas envie de racheter un club où il faudrait tout reconstruire. Il y a un stade magnifique, un centre d'entraînement flambant neuf", a dit Robert Ratcliffe.

Ineos "veut investir dans le football, a-t-il ajouté. La Ligue 1 possède de grands joueurs comme Mbappé et Neymar, quelques-uns des meilleurs du monde".

Mais l'actionnaire majoritaire sino-américain de l'OGCN, Chien Lee, d'abord vendeur, a semblé changer d'avis, a expliqué Robert Ratcliffe. "Il m'a indiqué qu'il était ouvert à la vente. (...) Vingt-quatre heures plus tard, on nous a fait savoir qu'il ne voulait plus recevoir d'offre. On a trouvé ça quelque peu surprenant", a raconté l'acheteur.

Les premiers contacts avaient été noués en novembre puis en janvier avec le président d'alors, Jean-Pierre Rivère, et son directeur sportif, Julien Fournier, qui ont démissionné fin janvier pour "désaccord" avec Chien Lee. L'équipe dirigeante précédente était clairement favorable à l'offre des frères Ratcliffe.

Les Britanniques n'ont pas dévoilé le prix envisagé et ont prévenu ne pas être prêts "à céder à la surenchère". Nice-Matin évoque pour sa part une somme d'environ 100 millions d'euros.

La fortune de Jim Ratcliffe est estimée à 21 milliards de livres (environ 24,5 milliards d'euros). Déjà propriétaire dans le football de Lausanne Sports (Suisse), il vient de racheter l'équipe cycliste Sky, celle de Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France.

Le groupe INEOS sponsorise également le bateau anglais engagé pour la Coupe de l'America en 2021.