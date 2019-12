L'international allemand Julian Weigl passe du Borussia Dortmund au Benfica Lisbonne pour 20 millions d'euros, ont indiqué les deux clubs mardi.

Weigl, 24 ans, a joué quatre ans et demi à Dortmund mais il avait perdu sa place de titulaire, barré par Axel Witsel et Thomas Delaney dans l'entrejeu jaune et noir. Le médian allemand, qui compte cinq sélections en équipe d'Allemagne, était sous contrat jusqu'en 2021 à Dortmund. Il doit encore passer les tests médicaux à Benfica, avant de signer son contrat.