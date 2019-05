"C'est comme cela que je veux partir", a déclaré Vincent Kompany lundi soir devant les milliers de supporters de Manchester City qui s'étaient pressés sur le parvis de la cathédrale de Manchester pour célébrer la saison qui a vu les Citizens réaliser un inédit triplé championnat - Coupe et Coupe de la Ligue en Angleterre.

Après une parade en bus dans les rues de Manchester, les Skyblus sont montés les uns après les autres sur le podium dressé au pied de la cathédrale de Manchester.

Dernier joueur à prendre la parole, Vincent Kompany, qui a annoncé dimanche qu'il quittait Manchester City après onze ans pour devenir joueur-entraîneur à Anderlecht, a remercié les supporters de City.

"Je voudrais tous vous remercier", a déclaré Vincent Kompany, interrompu à plusieurs reprises par les chants des supporters. "Onze ans dans ce club, quelle aventure! Nous avons toujours été un grand club, je suis fier de ce groupe, nous avons pu vous donner ce que vous méritiez depuis longtemps. J'ai donné tout ce que j'avais. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier. Vous êtes le meilleur club du monde, que vous gagniez la Ligue des champions ou pas. Ne l'oubliez jamais. C'est comme cela que je veux partir. Je veux vous dire merci, je vous aime", a ajouté le défenseur de 33 ans, qui a ensuite été célébré par ses coéquipiers et les fans, qui ont entonné le chant à la gloire de 'Vince the Prince' ("Here's to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know").

Durant la cérémonie a été diffusée un extrait du concert de Noel Gallagher, ancien leader du groupe Oasis et grand fan de City, qui a rendu hommage à Vincent Kompany en lui dédiant Wonderwall, le tube d'Oasis repris par le public de Séoul.

Vincent Kompany a également reçu le trophée récompensant le plus beau but de Manchester City de la saison, pour son goal inscrit à la 70e minute contre Leicester City (1-0) le 6 mai lors de la 37e et avant-dernière journée de la Premier League. Ce but avait déjà été élu plus beau but de la saison en Premier League

Noel Gallagher a repris Wonderwall pour rendre hommage à Vincent Kompany 💙 pic.twitter.com/jkpZFX18qX — MCFC French Branch (@ManCityFCFR) May 20, 2019

🤣 | @Mahrez22 enjoyed the celebrations on stage as Vincent Kompany said farewell to the Man City fans. pic.twitter.com/Hp4FWpcpoM — DZ Football (@DZFootball_en) May 21, 2019