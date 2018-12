Le match Shakhtar Donetsk-Lyon sera délocalisé

"Aucune rencontre de l'UEFA ne pourra se dérouler dans des lieux où la loi martiale est en vigueur", a déclaré Giorgio Marchetti, le responsable des compétitions à l'UEFA, en conférence de presse à Dublin. Le Shakhtar, club de Donetsk exilé à Kharkiv, joue ses matches "à domicile" dans cette ville située près de la frontière russe, actuellement sous le coup de la loi martiale introduite récemment par les autorités ukrainiennes. "La rencontre entre le Shakhtar et Lyon ne va pas se dérouler à Kharkiv", mais "nous ne savons pas encore où", a déclaré M. Marchetti, promettant une communication rapide sur le sujet.

Le match pourrait se dérouler à Kiev ou Lviv, où le Shakhtar a joué entre 2014 et 2016. La rencontre est décisive dans la course à la qualification en huitième de finale de C1 entre Lyon et le Shakhtar, deuxième et troisième du groupe F avec respectivement 7 et 5 points avant ce dernier match de poule. L'instance gouvernante du football européen a délocalisé le 29 novembre à Kiev la rencontre d'Europa League entre le club ukrainien du FC Vorskla et Arsenal, initialement prévu à Poltava, une ville du centre non concernée par la loi martiale.