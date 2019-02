Le match que la Roma "devait faire" pour Di Francesco

"On a bien défendu, on ne leur a pas laissé grand-chose et ce but chanceux a réveillé certains cauchemars de notre passé", a regretté Eusebio Di Francesco, l'entraîneur romain. "Mais on a eu la balle du 3-1 et je pense qu'on aurait mérité un but d'avance supplémentaire au vu de ce qu'on a fait contre une équipe vraiment difficile."

"On a fait une bonne première période et on a été encore meilleurs en deuxième", a ajouté Di Francesco. "Je pense qu'on a fait le match que l'on devait faire. Je pense que ça a été une des meilleures prestations de la saison d'un point de vue collectif. Pour le retour, j'imagine une Roma qui marque. Si on y va pour défendre, ça ne se passera pas bien."

L'entraîneur de Porto, l'ancien joueur du Standard Sergio Conceicao, estime que tout reste à faire dans ce duel. "Cela n'a pas changé. Comme avant le match, c'est toujours du 50-50", a commenté le Portugais. "Nous, on n'a pas un effectif aussi important que par le passé. Mais on a des joueurs très impliqués. On n'est pas les meilleurs du monde, mais on est parmi les plus compétiteurs. On a bien commencé. Ensuite, on a essayé d'être plus incisifs. Mais malgré les buts, j'ai aimé notre façon de défendre."