Le match aller des 16es de finale d'Europa League entre le Dynamo Kiev et le Club de Bruges a été avancé à 16h00 à la place de 18h55, jeudi, ont annoncé les Brugeois mercredi. L'heure de la rencontre a été avancée pour éviter de jouer sous des températures glaciales.

Les prévisions météo prévoient des températures de -20 degrés jeudi soir dans la capitale ukrainienne. Les deux équipes ont donc accepté d'un commun accord, et avec l'accord de l'Union européenne de football (UEFA), d'avancer l'heure de la rencontre.

Pour ce déplacement en Ukraine, les Brugeois seront privés d'Hans Vanaken, Stefano Denswil et Matej Mitrovic, testés positifs au coronavirus, et Noa Lang, malade.

L'ensemble du staff brugeois sera également absent en raison de tests positifs au coronavirus. Rik De Mil, l'entraîneur des Espoirs, dirigera les Brugeois jeudi soir avec son assistant Tim Smolders.

