Le Club de Bruges, 3e de son groupe A avec deux unités, jouera probablement déjà son 'match de l'année' à Galatasaray ce soir (18h55) à Istanbul pour la suite de sa saison européenne. Les Turcs étaient venus partager l'enjeu (0-0) au stade Jan Breydel à l'aller, c'est leur seul point au compteur.

Pour poursuivre en Europea League, les champions de Belgique ont besoin de conserver leur troisième place derrière le PSG (12 points) et le Real Madrid (7 points). Ils devront le faire sans Ruud Vormer, suspendu.

"Un match comme celui-là va se jouer sur des détails. On va essayer de faire en sorte que tous ces petits détails tombent de notre côté. C'est très dommage de devoir se passer de Ruud Vormer, mais il est là et sa présence aussi en dehors du terrain a son importance. On ne doit pas penser à la deuxième ou à la troisième place. On doit juste essayer de gagner ce match. C'est notre objectif", avait commenté Philippe Clément, l'entraîneur brugeois en conférence de presse lundi.

Philippe Clement n'a pas de blessé à déplorer mais il doit en effet se passer de son capitaine Ruud Vormer, suspendu pour ce duel capital face à Galatasaray qui n'a encore jamais pu battre une équipe belge (3 partages et quatre défaites) en 7 confrontations européennes.

Par contre, Fatih Terim doit composer de son côté avec une poisse "jamais vue", a déploré l'entraîneur de Galatasaray. De fait, les attaquants colombien Radamel Falcao (tendon d'Achille) et roumain Florin Andone (genou), les défenseurs turc Sener Ozbayarkli (ischios) et congolais Christian Luyindama (genou) et le gardien Fernando Muslera (hanche) sont à l'infirmerie pour des durées plus ou moins longues, mais ils ne joueront pas mardi pas plus que le milieu de terrain Steven Nzonzi et l'ailier droit Yunus Akgün, suspendus.

Le Slovaque Ivan Kruziliak, 35 ans, sera l'arbitre de cette rencontre, la 75e du Club de Bruges en Ligue des Champions.