Le 15 janvier, en raison de cas de coronavirus au sein de son effectif, Malines ne s'était pas rendu au Den Dreef de Louvain bien que sa demande de reporter le match ait été rejetée par le responsable du calendrier.

Le match de barrage de l'Ukraine contre l'Écosse comptant comme demi-finales vers la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a été reporté à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, a confirmé la FIFA, la fédération internationale de football mardi dans un communiqué.

La rencontre devait avoir lieu à l'Hampden Park de Glasgow , le 24 mars, mais l'Ukraine a demandé à la FIFA de la reporter, avait-on appris le 3 mars. Le duel est postposé au mois de juin. Par conséquent, la finale de ces barrages durant laquelle le gagnant sera opposé au vainqueur du match entre le Pays de Galles et l'Autriche, est également reportée au mois de juin.

Par ailleurs, devant l'exclusion de la Russie des compétitions officielles de la FIFA, la Pologne, qui devait affronter l'équipe russe en barrage le 29 mars à Saint-Petersbourg, a reçu un bye et jouera contre le vainqueur de la rencontre entre la Suède et la République Tchèque pour une place à la Coupe du monde au Qatar en novembre.

Le Mondial 2022 réunira 32 nations, dont la Belgique, au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. La Russie a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne des décisions de la FIFA et de l'UEFA, l'Union européenne de football, de l'exclure de toutes les compétitions qu'elles ont sous leur égide. (SPF, GEN, DTC, fr)

