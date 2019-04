Le match complètement fou entre le Barça et Villarreal (vidéos)

Après six victoires consécutives et une série de 17 rencontres sans défaite en championnat, le FC Barcelone a été tout près de mordre la poussière mardi soir lors de la 30e journée de la Liga espagnole. Les Catalans, qui avaient décidé de laisser Messi sur le banc en début de match, étaient menés 4-2 par le Villarreal à la 89e minute. C'est alors que le duo d'attaquants vedette du Barça ,Lionel Messi (monté au jeu à la 61e) et Luis Suarez est sorti comme un diable de sa boîte.