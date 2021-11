Le Genoa, le club de Zinho Vanheusden, a enrôlé un nom au poste d'entraîneur: Andriy Shevchenko.

Lundi dernier, le club le plus ancien d'Italie, le Genoa, fondé en 1893, a été repris par le fonds d'investissements américain 777 Partners. Celui-ci a acheté 99,9% des parts de l'homme d'affaires italien Enrico Preziosi, qui avait acheté le club, alors en faillite, en 2003, l'a relancé mais a cessé d'y investir de l'argent depuis 2011. L'homme fort de ce fonds, Josh Wander, a placé un homme de la région à la présidence. Le professeur Alberto Zangrillo (63 ans) est le médecin de Silvio Berlusconi. À l'époque, c'est ce dernier qui avait attiré dans la Botte le nouvel entraîneur du Genoa. En 1999, Andriy Shevchenko (45 ans) a en effet quitté le Dynamo Kiev pour l'AC Milan, où il a connu des heures de gloire jusqu'en 2006, gagnant notamment le Ballon d'Or en 2004. Après un crochet par Chelsea, il est revenu un temps à Milan, avant de prendre définitivement sa retraite à Kiev en 2012. Shevchenko a entraîné l'équipe nationale d'Ukraine, avec laquelle il a atteint les quarts de finale de l'EURO l'été dernier. Avant même le tournoi, les Ukrainiens savaient que leur sélectionneur souhaitait entraîner un club en Italie à l'issue de l'EURO. L'ancien attaquant arrive avec son adjoint, Mauro Tassotti, un autre ancien de Milan, et a signé pour trois ans. Le Genoa n'a plus gagné de trophée depuis la Coupe 1937. Actuellement, la formation de Zinho Vanheusden est menacée de relégation, mais ses nouveaux propriétaires dépeignent le club comme une entreprise dotée d'un grand potentiel et ils ont promis d'investir sans compter pendant le mercato hivernal.