Le gardien néerlandais Warner Hahn s'est engagé pour six mois avec le RSCA Anderlecht, a annoncé le club bruxellois mardi.

Ancien international espoir néerlandais formé au Sparta Rotterdam et à l'Ajax, Warner Hahn (28 ans - 1m90) a auparvant joué au FC Dordrecht, à Feyenoord, au PEC Zwolle, à l'Excelsior et à Heerenveen.

"J'ai très souvent affronté le RSCA en équipes de jeunes, je connais donc déjà ce club depuis longtemps. J'ai très envie d'entamer ma première aventure à l'étranger et j'ai vraiment hâte de commencer à m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers ce samedi", a déclaré Warner Hahn, qui était sans club depuis cet été, dans un communiqué du club.

Anderlecht a dû se mettre en quête d'un nouveau gardien de but à la suite de la blessure de son portier titulaire, Hendrik Van Crombrugge, absent trois mois après avoir été opéré du dos.

L'Allemand Timon Wellenreuther défend actuellement les filets anderlechtois. Le club ne disposant que du jeune Bart Verbruggen (18 ans) comme doublure, le Sporting a jeté son dévolu sur Warner Hahn.

Anderlecht, qui s'est hissé à la 4e place après sa victoire sur le Beerschot (2-0) dimanche, reprendra le championnat le 10 janvier sur la pelouse d'OHL.

Ancien international espoir néerlandais formé au Sparta Rotterdam et à l'Ajax, Warner Hahn (28 ans - 1m90) a auparvant joué au FC Dordrecht, à Feyenoord, au PEC Zwolle, à l'Excelsior et à Heerenveen. "J'ai très souvent affronté le RSCA en équipes de jeunes, je connais donc déjà ce club depuis longtemps. J'ai très envie d'entamer ma première aventure à l'étranger et j'ai vraiment hâte de commencer à m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers ce samedi", a déclaré Warner Hahn, qui était sans club depuis cet été, dans un communiqué du club. Anderlecht a dû se mettre en quête d'un nouveau gardien de but à la suite de la blessure de son portier titulaire, Hendrik Van Crombrugge, absent trois mois après avoir été opéré du dos. L'Allemand Timon Wellenreuther défend actuellement les filets anderlechtois. Le club ne disposant que du jeune Bart Verbruggen (18 ans) comme doublure, le Sporting a jeté son dévolu sur Warner Hahn. Anderlecht, qui s'est hissé à la 4e place après sa victoire sur le Beerschot (2-0) dimanche, reprendra le championnat le 10 janvier sur la pelouse d'OHL.