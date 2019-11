Blessé mercredi en Ligue des Champions, le gardien brésilien de Manchester City, Ederson, sera forfait dimanche pour le choc au sommet de la Premier League à Liverpool, a annoncé le coach Pep Guadiola vendredi.

"Il n'est pas en mesure de jouer", a expliqué le technicien lors de la conférence de presse d'avant-match.

Ederson était sorti à la pause contre l'Atalanta Bergame (1-1) en raison d'une blessure musculaire.

Il avait été remplacé par Claudio Bravo qui s'était ensuite fait expulser à 10 minutes de la fin du match pour une faute hors de la surface, obligeant le latéral Kyle Walker a prendre place dans les cages.

C'est un gros coup dur pour City, déjà relégué à 6 points des Reds qu'ils iront défier dimanche dans leur antre d'Anfield où les Citizens n'ont gagné qu'une fois sur les 37 dernières années, en 2002/2003.

Il faut dire que Bravo n'inspire pas vraiment confiance. Titulaire en 2016/2017, année où City a fini troisième, il avait commis plusieurs bourdes qui lui avaient valu de perdre sa place au profit d'Ederson.

Selon une statistique d'Opta, Bravo a encaissé 19 buts sur les 40 derniers tirs cadrés qu'il a subis.

Mais Guardiola est venu au secours du gardien: "on a un autre gardien de très haut niveau", a-t-il estimé. "On a gagné la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre grâce à Claudio. C'est un gardien exceptionnel. Il a gagné de nombreux matches avec son équipe nationale du Chili, donc zéro doute", a-t-il assuré.