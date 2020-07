Christophe Aurier, le frère de Serge Aurier, le défenseur ivoiren de Tottenham, a été tué par balle lundi matin à Toulouse en France. Les Spurs ont confirmé la nouvelle sur Twitter lundi.

"C'est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès du frère de Serge Aurier tôt ce lundi matin. Le club présente ses plus sincères condoléances à Serge et à sa famille. Nos pensées sont avec eux", a écrit le club de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sur Twitter.

Selon le quotidien français La Dépêche du Midi, les faits se sont déroulés près d'une boîte de nuit aux alentours de 5h du matin. Christophe Aurier aurait essuyé deux balles et était blessé à l'abdomen. Immédiatement pris en charge par les services d'urgence, il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. L'auteur est toujours en fuite.

Formé au RC Lens avec son frère, Christophe Aurier a joué dans les divisions inférieures françaises et était passé par la Belgique à Rebecq en 2017. Il jouait encore au Rodéo Toulouse en cinquième division française.

