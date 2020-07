Le FC Porto a annoncé le départ du gardien Iker Casillas mercredi, dans une vidéo. Le contrat de l'Espagnol, 39 ans, n'a pas été prolongé.

Casillas avait été victime d'un infarctus l'an passé durant un entraînement et n'a plus joué de match officiel depuis avril 2019. Porto avait ajouté Casillas dans son staff technique et l'avait gardé dans son effectif en tant que joueur, bien qu'il ne soit plus apparu une seule fois sur la feuille de match.

En février, le président de Porto Jorge Nuno Pinto da Costa avait annoncé que Casillas mettrait un terme à sa carrière pour tenter de devenir président de la fédération espagnole. Mais il a retiré sa candidature en raison de la situation générée par le coronavirus.

Casillas avait rejoint Porto en 2015 après avoir passé sa carrière au Real Madrid. Les Portugais ont publié une vidéo mercredi avec les grands moments de l'aventure de Casillas à Porto sous le titre "pour toujours l'un des nôtres". Le champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008-2012) a porté le maillot des 'Dragons' à 156 reprises et a été champion en 2018.

