Le transfert sera officialisé après la visite médicale et la signature du contrat par le joueur.

Le FC Barcelone a trouvé un accord de principe avec le FC Séville pour le transfert du défenseur français Jules Koundé, a confirmé le Barça jeudi. "Le transfert sera officiel lorsque le défenseur français aura passé la visite médicale et signé les contrats", a précisé le club dans son communiqué.

Formé à Bordeaux, Koundé, 23 ans, a fait ses débuts professionnels avec les Girondins en janvier 2018. Durant l'été 2019, le défenseur est transféré à Séville pour un montant de 25 millions d'euros. Au total, il a joué 133 rencontres et compilé 9 buts et 3 assists pour le club sévillan avec qui il a remporté l'Europa League en 2020. Koundé a également fait ses débuts en équipe de France en juin 2021 et a figuré dans la sélection de Didier Deschamps pour l'Euro 2020, reporté d'un an à cause du coronavirus. Il compte 11 caps avec les Bleus.

