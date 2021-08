Le joueur évoluait à Hambourg en deuxième division allemande. Il a signé jusqu'en 2026 avec le club champion de France et tout frais vainqueur du Trophée des Champions.

L'international espoir belge Amadou Onana a quitté Hambourg pour s'engager avec Lille, a annoncé le club français jeudi. Il a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les champions de France.

Onana, 19 ans, a été formé au RSC Anderlecht, au White Star et à Zulte Waregem avant de rejoindre le centre de formation d'Hoffenheim en 2017.

🔴 Le LOSC est heureux d'annoncer la signature du milieu de terrain Amadou Onana.



En juillet 2020, il quitte Hoffenheim pour Hambourg, en deuxième division allemande. La saison dernière, le milieu défensif a disputé 26 rencontres pour Hambourg et a inscrit trois buts. Des performances qui lui ont permis de fêter sa première sélection avec l'équipe nationale espoirs en juin dernier. Lors d'un match de qualification pour l'Euro U21 au Kazakhstan, il a marqué un but lors de la victoire 1-3 des Diablotins tout en portant le brassard de capitaine.

"J'ai reçu un accueil super chaleureux de la part de tout le monde au club. Je suis vraiment content d'être enfin ici, dans un club avec de belles infrastructures. Que demander de mieux ?", a réagi Onana, cité par le communiqué. "C'est le rêve de tout jeune joueur d'évoluer en Ligue 1, dans un club historique comme le LOSC, champion de France en titre, qui va participer à la Champions League. Ce sont des moments magiques. Rien que d'imaginer entendre l'hymne, ça me donne des frissons."

