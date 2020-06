Les Diables Rouges débuteront l'Euro 2020 le samedi 12 juin (21h00) contre la Russie à Saint-Pétersbourg, a officialisé l'UEFA mercredi en publiant le calendrier de la compétition, à l'issue du Comité exécutif.

La Belgique, versée dans le groupe B, rencontrera ensuite le Danemark à Copenhague le jeudi 17 juin (18h00). Le dernier match sera contre la Finlande, à nouveau à Saint-Pétersbourg, le lundi 21 juin (21h00).

Sur son site, l'Union belge de football explique que les tickets achetés resteront valables pour le Championnat d'Europe en 2021. Les supporters qui souhaitent se faire rembourser leurs tickets peuvent en faire la demande via le site officiel du tournoi, www.euro2020.com/tickets, du 18 au 25 juin. Les dates de ventes de tickets supplémentaires seront annoncées ultérieurement par l'UEFA.

Mercredi, l'UEFA a annoncé que les 12 villes hôtes de la compétition resteront les mêmes malgré le report d'un an. Pour la première fois, le Championnat d'Europe est organisé dans 12 pays différents.

Le match d'ouverture, Italie-Turquie, se jouera au Stade Olympique de Rome le vendredi 11 juin. Le stade de Wembley à Londres sera le théâtre des demi-finales et de la finale, programmée le dimanche 11 juillet.

Outre Rome et Londres, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich et Saint-Pétersbourg accueilleront des matchs du tournoi.

L'Euro aurait dû se dérouler du 12 juin au 12 juillet 2020. Il a été reporté d'un an en raison du coronavirus.

