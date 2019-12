Le Diable Rouge Timothy Castagne a été sélectionné dans l'équipe de la Semaine de la Ligue des Champions.

Le défenseur de l'Atalanta Bergame, 24 ans, a ouvert mercredi soir le score sur le terrain du champion d'Ukraine Shakhtar Donetsk. Les Italiens ont gagné 0-3 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Castagne est accompagné en défense au sein de cette formation idéale d'Alejandro Grimaldo (Benfica), Robin Gosens (Benfica) et Felipe (Atlético Madrid). Alisson Becker (Liverpool) est le gardien de but. Le triangle du milieu de terrain se compose de Phil Foden (Manchester City), Joao Felix (Atlético Madrid) et Pizzi (Benfica). En attaque, Kylian Mbappé (PSG), Arkadiusz Milik (Naples) et Gabriel Jesus (Manchester City) ont été retenus.