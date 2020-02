La présentation officielle du second jeu de maillots devrait avoir lieu en mars, au cours du stage des Diables au Qatar.

Après le maillot "cycliste", après le jaune et noir, place désormais au blanc ! C'est en tout cas ce qui devrait être confirmé au cours du mois de mars par l'Union belge, probablement lors du stage des Diables au Qatar.

Le maillot "away" des Diables aurait en effet fuité via le site Footy Headlines. Au menu, une tenue blanche plus épurée que le maillot domicile (fortement critiqué pour sa "trace" noire) agrémentée d'une bande rouge et d'une bande noire sur les manches. Avec, forcément, le nouveau logo de l'Union belge au niveau de la poitrine. Si on y regarde de plus près, on peut aussi voir ce qui s'apparente à des coups de peinture (avec un blanc plus clair et un autre tendant vers le gris). Cette dernière touche pourrait bien constituer le fil rouge entre le maillot domicile et le maillot "away".

🇧🇪🤔 LEAKED - Official Pictures: Belgium Euro 2020 Away Kit: https://t.co/r5NAWsI93o — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 24, 2020

