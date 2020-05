Privé du "Mur Jaune" de ses supporters, le Borussia Dortmund défie dans le silence du huis clos son voisin Schalke samedi pour la reprise de la Bundesliga (13h30 GMT). Mais ses jeunes stars Jadon Sancho et Erling Braut Haaland espèrent faire du bruit.

Le "derby de la Ruhr" entre les frères ennemis jaunes et bleus, que 30 km seulement séparent, est d'ordinaire LE match qui enflamme la région deux fois par saison. Pour la première fois, il se jouera sans supporters, mais ne sera pas sans enjeu: deuxième du classement avec quatre points de retard, le BVB doit gagner pour espérer rester au contact du Bayern après cette 26e journée.

Héritiers du monde de la mine aujourd'hui disparu, Dortmund et Schalke 04 sont des places fortes du foot allemand et jouent un rôle majeur dans la culture populaire locale: l'affluence moyenne du Borussia est de 82.000 spectateurs, et de 61.000 pour Schalke!

Cette année, avec le huis clos et les contraintes du protocole sanitaire, il s'agira "du derby le plus inhabituel de l'histoire", comme l'a souligné le manager du Borussia Sebastian Kehl.

"Quand tu joues à Dortmund devant 80.000 spectateurs, ils poussent l'équipe au-delà de ses limites", reconnaît l'entraîneur suisse du BVB Lucien Favre: "Ça va être différent, il va falloir s'habituer. Nous devons nous préparer non seulement techniquement, tactiquement ou physiquement, mais aussi mentalement."

"Un derby sans spectateurs, ça fait saigner le coeur", renchérit le directeur sportif du Borussia Michael Zorc. "Sans eux, nous allons avoir besoin de beaucoup plus de dynamique interne et de motivation propre."

Quatre absents à Dortmund

En deux mois d'inactivité, les professionnels ont en outre perdu leurs repères, et n'ont même pas eu droit à un match amical avant la reprise pour roder les automatismes.

Comment ces jeunes hommes, et notamment les deux stars de 20 et 19 ans du Borussia, l'Anglais Sancho (14 buts et 16 passes décisives en 25 matches cette saison!) et le prodigieux norvégien Haaland, auteur de neuf buts pour ses huit premiers matches en Allemagne, auront-ils digéré la longue période de confinement? Personne ne pourra le dire avant samedi après-midi.

Pour aider joueurs et encadrants à s'adapter, les dirigeants du Borussia ont fait appel à un coach mental, l'ancien joueur du club Philipp Laux.

Samedi, Dortmund sera handicapé par l'absence de quatre joueurs importants, le capitaine et meneur d'attaque Marco Reus, les deux pivots du milieu de terrain Emre Can et Axel Witsel, et le défenseur Dan-Axel Zagadou, blessés.

En fait, il aurait été nettement préférable pour le Borussia de disputer ce derby avant l'interruption de mars. Depuis le recrutement en janvier de Haaland et de l'international allemand Can, l'équipe était sur une dynamique extraordinaire: sept victoires en huit rencontres de championnat, avec 27 buts marqués. Schalke en revanche restait sur une série noire de sept matches sans victoire.

"Comme un match amical"

Mais si les statistiques de la saison sont favorables à Dortmund, celles des dernières années racontent une autre histoire: le BVB n'a gagné qu'un seul des huit derniers duels en championnat contre Schalke. L'an dernier les joueurs de Gelsenkirchen sont même venus humilier leurs rivaux 4-2 au Signal Iduna Park, tuant ce jour-là leurs derniers espoirs de titre.

Et personne en Allemagne n'a oublié "le derby du siècle" de 2017, lorsque Schalke a arraché à Dortmund un 4-4 dans le temps additionnel après avoir été mené 4-0 à la pause!

Cette fois pourtant, Schalke est tout autant dans le flou que Dortmund. L'entraîneur David Wagner reconnaît qu'il n'a aucune idée du niveau de son équipe, parce que cette affiche ressemble en fait "au premier match amical d'une préparation de début de saison".

"Tu as une semaine d'entraînement et tu joues ton premier match. Tu ne sais pas du tout ce qu'il va se passer", reconnaît-il.

