Si les mesures sanitaires sont levées petit à petit dans les pays pour les citoyens, le monde du sport continue de subir des protocoles contraignants. La preuve avec le report du match entre Mayence et le Borussia Dortmund.

La rencontre du championnat d'Allemagne prévue dimanche entre Mayence et le Borussia Dortmund a été reportée par la ligue allemande de football (DFL) à cause de nombreux cas de coronavirus à Mayence. La rencontre sera rejouée le mercredi 16 mars, a annoncé la DFL vendredi.

Perturbé par le coronavirus, Mayence n'a pas assez de joueurs disponibles et a pu demander le report de la rencontre, comme le prévoit le protocole Covid de la DFL. Mayence occupe actuellement la 9e place en Bundesliga avec 34 points tandis que Dortmund, le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier, est deuxième avec 50 points, huit de moins que le Bayern Munich.

La rencontre du championnat d'Allemagne prévue dimanche entre Mayence et le Borussia Dortmund a été reportée par la ligue allemande de football (DFL) à cause de nombreux cas de coronavirus à Mayence. La rencontre sera rejouée le mercredi 16 mars, a annoncé la DFL vendredi. Perturbé par le coronavirus, Mayence n'a pas assez de joueurs disponibles et a pu demander le report de la rencontre, comme le prévoit le protocole Covid de la DFL. Mayence occupe actuellement la 9e place en Bundesliga avec 34 points tandis que Dortmund, le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier, est deuxième avec 50 points, huit de moins que le Bayern Munich.