Le club de Thomas Vermaelen (et Andrès Iniesta) termine troisième du championnat du Japon

Le titre est revenu pour la 4e fois en 5 ans à Kawasaki Frontale. Cette saison, Thomas Vermaelen a disputé 19 des 34 matches (mais il a aussi raté des matches à cause de l'Euro) de son équipe et inscrit un but.

