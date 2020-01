Le Club de Bruges, solide leader du championnat, a entamé 2020 comme il a terminé 2019. Les Brugeois ont battu (1-2) les Néerlandais du PSV Eindhoven lors d'un match amical disputé à l'Aspire Academy de Doha, jeudi au Qatar.

Après une première mi-temps vierge en but, Jelle Vossen a ouvert le score d'une retournée acrobatique (0-1, 51e). Après les montées à l'heure de jeu de nombreux joueurs, dont Ruud Vormer, Hans Vanaken ou encore Simon Deli, les Gazelles de Philippe Clement ont doublé leur avance grâce à un bel envoi d'Eduard Sobol (0-2, 73e).

Le PSV, 3e d'Eredivisie à 10 longueurs de l'Ajax, a sauvé l'honneur via son attaquant japonais Doan Ritsu (1-2, 79e). Samedi, le Club de Bruges défiera précisément l'Ajax, toujours à Doha.

Les Brugeois entameront leur année 2020 par un duel contre Anderlecht (9e) au Lotto Park le 19 janvier, trois jours avant la réception de Zulte Waregem lors du match aller des demi-finales de la Coupe de Belgique. Toujours engagé en Europa League, le Club défiera Manchester United en seizièmes de finale, le 20 février au Jan Breydel, le 27 à Old Trafford.

