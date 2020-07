Le Club de Bruges et Vitesse Arnhem, club néerlandais d'Eredivisie, ont trouvé un accord concernant le prêt de Loïs Openda, sans option d'achat, pour la saison 2020-2021. Les champions de Belgique l'ont annoncé mardi soir sur leur site officiel.

Openda, 20 ans, évolue depuis 2015 chez les Gazelles. La saison dernière, l'attaquant international espoirs a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues pour les Brugeois, marquant un but et délivrant trois assists.

Rarement titulaire, il a toutefois disputé 7 matches en Ligue des Champions, dont quatre en phase de groupes. Il avait notamment débuté, à la pointe de l'attaque de l'équipe entraînée par Philippe Clement, la rencontre à Galatasaray (1-1).

"Je suis content de l'opportunité que m'offre Vitesse", a déclaré le Belge sur le site de sa nouvelle formation. "J'ai pu acquérir beaucoup d'expérience ces deux dernières saisons mais j'espère vraiment franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je veux devenir titulaire à part entière et marquer beaucoup de buts. Je vais tout donner pour y parvenir".

Johannes Spors, directeur technique de l'équipe néerlandaise, s'est lui aussi réjoui de cette arrivée. "Nous cherchions de nouveaux atouts offensifs. Loïs est un attaquant très rapide, capable d'utiliser les espaces. Il est reconnu comme un talent prometteur et possède même de l'expérience en Ligue des Champions. Nous espérons qu'il va poursuivre son développement en nos rangs."

Vitesse Arnhem a terminé 7e de la défunte saison d'Eredivisie.

