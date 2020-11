Le Club de Bruges n'a rien pu faire contre la puissance offensive du Borussia Dortmund mardi soir lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart se sont inclinés 3-0, comme à l'aller au Jan Breydel, et restent troisièmes du groupe F. Les Allemands et la Lazio, qui a battu le Zénith Saint-Pétersbourg, sont très proches de la qualification.

Le match a débuté sur les chapeaux de roue avec une reprise de volée d'Erling Haaland passée de peu à côté du goal de Simon Mignolet (2e). Le goleador norvégien a ouvert le score à la 18e. Servi dans la profondeur par Jadon Sancho, Haaland a placé un tir subtil au premier poteau (1-0, 18e).

Le Club, sonné mais pas abattu, a réagi dans la foulée. Une belle séquence collective, amorcée par Clinton Mata, s'est ponctuée par un tir de Ruud Vormer à côté du goal défendu par Roman Burki.

Juste avant la mi-temps, Eden Balanta, préféré à Mats Rits, a concédé un coup franc à l'entrée du grand rectangle. L'Anglais Sancho a doublé l'avance des Borussen d'un magnifique envoi brossé (2-0, 45e+1).

Si la phalange de Lucien Favre a continué à dominer au retour des vestiaires, les Brugeois ont hérité d'une occasion mais Vormer était trop court sur un centre de Charles De Ketelaere (59e). Dans la foulée, Ruud Vormer a remis un ballon en retrait à Mignolet mais Haaland, opportuniste et sur la trajectoire, a inscrit un doublé d'une frappe puissante (3-0, 60e). C'est déjà le 16e but en C1 pour le Norvégien de 20 ans, le tout en 12 rencontres uniquement.

Le Borussia, en total contrôle de la rencontre, a profité de la dernière demi-heure pour faire tourner son effectif. Thomas Meunier a notamment cédé sa place à la 73e. Thorgan Hazard a lui disputé toute la rencontre alors qu'Axel Witsel est resté sur le banc.

Dans l'autre match du groupe, la Lazio a dominé le Zénith Saint-Pétersbourg (3-1). L'inévitable Ciro Immobile, auteur d'un doublé (3e, 55e s.p.), et Parolo (22e) ont marqué pour les Romains alors que Dzyuba a sauvé l'honneur des Russes (25e).

Au classement, le Borussia et la Lazio, avec respectivement 9 et 8 points, ont fait un grand pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale.

Le Club de Bruges est troisième avec 4 points et tentera de valider son ticket pour l'Europa League mercredi prochain contre le Zénith Saint-Pétersbourg, dernier avec une seule unité au compteur. Philippe Clement ne pourra d'ailleurs pas compter sur Mats Rits, suspendu après avoir écopé d'un carton.

Le match a débuté sur les chapeaux de roue avec une reprise de volée d'Erling Haaland passée de peu à côté du goal de Simon Mignolet (2e). Le goleador norvégien a ouvert le score à la 18e. Servi dans la profondeur par Jadon Sancho, Haaland a placé un tir subtil au premier poteau (1-0, 18e). Le Club, sonné mais pas abattu, a réagi dans la foulée. Une belle séquence collective, amorcée par Clinton Mata, s'est ponctuée par un tir de Ruud Vormer à côté du goal défendu par Roman Burki. Juste avant la mi-temps, Eden Balanta, préféré à Mats Rits, a concédé un coup franc à l'entrée du grand rectangle. L'Anglais Sancho a doublé l'avance des Borussen d'un magnifique envoi brossé (2-0, 45e+1). Si la phalange de Lucien Favre a continué à dominer au retour des vestiaires, les Brugeois ont hérité d'une occasion mais Vormer était trop court sur un centre de Charles De Ketelaere (59e). Dans la foulée, Ruud Vormer a remis un ballon en retrait à Mignolet mais Haaland, opportuniste et sur la trajectoire, a inscrit un doublé d'une frappe puissante (3-0, 60e). C'est déjà le 16e but en C1 pour le Norvégien de 20 ans, le tout en 12 rencontres uniquement. Le Borussia, en total contrôle de la rencontre, a profité de la dernière demi-heure pour faire tourner son effectif. Thomas Meunier a notamment cédé sa place à la 73e. Thorgan Hazard a lui disputé toute la rencontre alors qu'Axel Witsel est resté sur le banc. Dans l'autre match du groupe, la Lazio a dominé le Zénith Saint-Pétersbourg (3-1). L'inévitable Ciro Immobile, auteur d'un doublé (3e, 55e s.p.), et Parolo (22e) ont marqué pour les Romains alors que Dzyuba a sauvé l'honneur des Russes (25e). Au classement, le Borussia et la Lazio, avec respectivement 9 et 8 points, ont fait un grand pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale. Le Club de Bruges est troisième avec 4 points et tentera de valider son ticket pour l'Europa League mercredi prochain contre le Zénith Saint-Pétersbourg, dernier avec une seule unité au compteur. Philippe Clement ne pourra d'ailleurs pas compter sur Mats Rits, suspendu après avoir écopé d'un carton.