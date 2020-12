Le Club Bruges se déplace mardi (18h55) à Rome pour défier la Lazio avec comme enjeu une place en huitième de finale de la Ligue des Champions de football. La dernière journée de la phase de groupes se tient mardi et mercredi. Sept tickets pour le tour suivant sont encore en jeu.

Bruges tentera de devenir le troisième club belge, après Anderlecht en 2000/2001 et La Gantoise en 2015/2016 à s'extraire de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cela, les Blauw-Zwart devront réaliser un exploit au Stadio Olimpico, contre la Lazio, dans le groupe F. En effet, les Romains comptent 9 points, 2 de plus que les Brugeois. Un partage leur suffit pour se hisser dans le top-16 européen. Obligé de s'imposer pour se qualifier, le Club n'aura de toute manière rien à perdre. Son succès contre le Zenit (3-0) lors de la précédente journée lui assure un repêchage en Europa League. Le Zenit (1 point) et le Borussia Dortmund (10 points) s'affronteront dans l'autre rencontre.

En soirée (21h00), c'est le groupe H qui attirera l'attention. Manchester United, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig comptent le même nombre de points, 9. Mal embarqué en début de campagne, le PSG est désormais en ballottage favorable après ses deux succès contre Leipzig (1-0) et Manchester United (1-3). Les Parisiens recevront en effet Basksehir (3 points), déjà éliminé, alors qu'Allemands et Anglais s'affronteront à Leipzig.

Dans les groupes E et F, la messe est dite, Chelsea (assuré de la première place), Séville, Barcelone et la Juventus étant déjà assurés de disputer le tour suivant. Mais le choc du groupe G Barça/Juve pourrait quand même valoir le détour, avec la première place du groupe en jeu et surtout les possibles retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Positif au Covid-19, le Portugais avait en effet manqué le match aller (0-2). Dans ce groupe, le Dynamo Kiev et Ferencvaros (1 point chacun) se joueront le repêchage en Europa League. Dans la poule E, Krasnodar (4 points) disputera l'Europa League, Rennes (1 point) est éliminé.

Mercredi, les regards se tourneront vers le groupe B, où l'on pourrait assister à un séisme: l'élimination dès la phase de poules du Real Madrid. Jamais les 'Merengues' n'ont été éliminés à ce stade depuis la réforme de la C1 et l'introduction des groupes. La situation actuelle voit le Borussia Mönchengladbach occuper la première place avec 8 points, devant le Shakhtar et le Real (7 points chacun), l'Inter (6) fermant la marche. Bref, les quatre clubs peuvent encore se qualifier. Le menu propose Real Madrid/Mönchengladbach et Inter/Shakhtar.

L'Ajax (7 points) et l'Atalanta (8 points) s'affronteront pour la deuxième place du groupe D, derrière Liverpool (12 points), assuré de finir en tête. Les 'Reds' se déplacent à Midjtylland (1 point), éliminé.

Un match décisif est aussi au programme dans le groupe A, où l'Atlético (6 points) se déplace à Salzbourg (4 points). Le Bayern (13 points) a dominé ce groupe. Le tenant du titre reçoit le Lokomotiv Moscou (3 points), qui peut encore croire à la troisième place.

Dans le groupe B, Manchester City (13 points) et Porto (10 points), déjà qualifiés, seront les arbitres du duel à distance entre l'Olympiacos (3 points) et Marseille (3 points) dans la lutte pour la troisième place. L'Olympiacos a l'avantage de jouer à domicile contre Porto, alors Marseille se déplace à Manchester.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, les troisièmes seront reversés en Europa League. Les tirages au sort auront lieu le 14 décembre.

