Le Club Bruges a été le mieux rétribué pour les droits télé la saison passée

Le Club Bruges a touché le plus gros montant en droits de retransmission lors de la saison 2018-2019 de Jupiler Pro League, à savoir 8,05 millions d'euros. C'est ce qu'à révélé L'Avenir jeudi. Il est suivi par le Standard (6,94 millions), Anderlecht (6,59 millions) et La Gantoise (6,55 millions). Genk, qui a remporté le titre, n'arrive qu'à la cinquième place avec 6,01 millions d'euros. Et ce, car le critère le plus important dans le calcul est celui des résultats des cinq dernières saisons.

© belga