Le capitaine de la sélection danoise, le défenseur Simon Kjaer, a été prêté pour six mois à l'AC Milan par son club du FC Séville, avec une option d'achat, a annoncé lundi le club de Serie A.

Le Danois était depuis septembre en prêt à l'Atalanta, mais avait été très peu utilisé, n'apparaissant qu'à six reprises sous le maillot de l'actuel 4e du championnat italien.

Le défenseur de 30 ans a déjà commencé à s'entraîner avec l'AC Milan et devrait être disponible mercredi pour les 8es de finale de la Coupe d'Italie face à la SPAL.

Kjaer est capitaine de l'équipe du Danemark depuis 2016, avec laquelle il a marqué 3 buts lors de ses 95 sélections.

L'ancien joueur de Lille (2015-17) est un habitué du championnat italien. Il a déjà évolué à Palerme (2008-2010) et à la Roma (2011-12).

