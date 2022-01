Le joueur a été touché par le covid-19 au début du mois. Il est vacciné contrairement à d'autres de ses coéquipiers à Munich qui avaient fait grincer certaines dents en raison de leur refus de le faire.

Le latéral canadien Alphonso Davies, victime d'une myocardite légère, sera absent pour quelques semaines. Son entraîneur au Bayern Munich Julian Nagelsmann l'a annoncé vendredi en conférence de presse.

"Jeudi, lors des examens effectués sur chaque joueur ayant souffert du Covid-19, nous avons détecté des signes de myocardite légère, soit une inflammation du muscle cardiaque", a expliqué le technicien bavarois à la presse. "Il a arrêté de s'entraîner pour le moment et sera donc indisponible pour quelques semaines."

"Cette myocardite n'est pas dramatique sur base de ce que nous avons pu observer avec les ultrasons. Elle présente des signes simples d'une inflammation. Malgré tout, il a besoin de guérir totalement et cela prendra un certain temps."

Davies est l'un des nombreux joueurs du Bayern récemment touchés par le coronavirus. Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sane, Tanguy Nianzou et Corentin Tolisso ne sont "pas encore à 100 pour cent", a avancé Nagelsmann. Seul Manuel Neuer peut jouer.

La myocardite est une inflammation du myocarde, le tissu musculaire du coeur. Les infections virales, comme le Covid, sont une cause fréquente de myocardite, pouvant entraîner la mort. La myocardite est aussi reconnue comme un effet indésirable (très rare) des vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) par l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Le joueur a normalement été vacciné contre le coronavirus. Il ne figurait pas dans la liste des réfractaires comme Joshua Kimmich (vacciné depuis), Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance

Le Bayern, qui se rendra à Cologne samedi pour la 19e journée, compte six points d'avance sur le Borussia Dortmund en tête de Bundesliga.

