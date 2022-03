L'enceinte historique du FC Barcelone va être rebaptisée "Spotify Camp Nou" en raison du partenariat noué pour 70 millions d'euros avec la société suédoise.

Le FC Barcelone et la plateforme d'audio en streaming Spotify ont conclu un partenariat à partir de la saison 2022-2023, ont annoncé les deux parties mardi soir. L'historique enceinte du club catalan sera renommée en "Spotify Camp Nou" au début du prochain exercice.

Le logo du service d'abonnement en streaming le plus répandu au monde figurera, pour quatre saisons à partir de 2022-2023, sur le devant des maillots des équipes premières masculine et féminine du Barça, ainsi que sur les maillots d'entraînements pour trois saisons.

Cet accord avec la société suédoise, approuvé par le conseil d'administration du FCB, doit encore être ratifié par l'assemblée extraordinaire des membres de l'entreprise, prévue le 3 avril. Le Barça n'a pas révélé les chiffres de l'opération avec la firme suédoise, mais selon plusieurs médias spécialisés catalans, le contrat s'élève aux alentours des 70 millions d'euros par saison sur quatre ans, ce qui en ferait le contrat de sponsoring le plus élevé sur la planète football, à hauteur du partenariat entre le Real Madrid et la compagnie aérienne Emirates.

"Dans le cadre de cette alliance, les deux entités travailleront ensemble pour créer de nouvelles opportunités afin de faire du maillot un espace pouvant rendre hommage à différents artistes du monde entier", a écrit le club dans son communiqué. Spotify va donc succéder à la Qatar Foundation (2011-2013), Qatar Airways (2013-2017) et Rakuten (2017-2022) sur les maillots blaugranas, longtemps restés vierges tout sponsor.

