Arsenal a annoncé mardi le transfert du Brésilien Gabriel Martinelli. L'attaquant de 18 ans arrive en provenance du club brésilien Ituano et a signé à l'Emirates Stadium un contrat de "longue durée", ont affirmé les Gunners sur leur site internet. Son transfert coûterait environ six millions d'euros. Martinelli est la première recrue d'Arsenal cet été.

Martinelli a fait ses débuts avec Ituano en novembre 2017. Auparavant, il avait déjà effectué un test chez les jeunes à Manchester United et au FC Barcelone. Au sein de sa désormais ancienne équipe située à Sao Paulo, il a marqué dix buts en 34 rencontres en un an et demi.

Son talent n'a pas non plus échappé au sélectionneur brésilien Tite. Martinelli faisait partie du groupe lors de la préparation du Brésil pour la Copa América qui se joue sur ses terres. Il n'a cependant pas fait partie de la sélection définitive de la Seleçao.