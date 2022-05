L'ancien technicien du Borussia Mönchengladbach n'aura pas réussi à ce que le BVB titille un petit peu plus le Bayern Munich au cours de la saison.

Le Borussia Dortmund a annoncé vendredi s'être séparé de son entraîneur Marco Rose, qui était en poste depuis le début de saison.

"Cette décision est le résultat d'une analyse intense de la saison", indique le club de Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel Witsel, qui a terminé 2e du championnat d'Allemagne derrière le Bayern Munich. "La journée n'a pas été facile pour nous tous, car nous nous sommes tous tenus en haute estime et continuons à le faire. Après une saison insatisfaisante pour diverses raisons, nous avons dû conclure que nous n'avons pas atteint le maximum possible dans de nombreux domaines", déclare Hans-Joachim Watzke, CEO du BVB.

"Malgré une saison difficile et de nombreux impondérables, j'ai été convaincu par notre parcours. Au cours de notre discussion, j'ai eu l'impression que les responsables n'étaient plus convaincus à 100 %. C'est pourquoi nous avons finalement décidé de mettre un terme à notre collaboration", dit Marco Rose dans un communiqué publié sur le site de Dortmund.

Les adjoints de Marco Rose, Alexander Zickler et René Maric, ainsi que le préparateur physique Patrick Eibenberger quittent aussi le club.

Marco Rose, 45 ans, était arrivé à Dortmund l'année dernière, après deux saisons passées sur le banc de Mönchengladbach. Le BVB n'a jamais été en mesure de contester la suprématie du Bayern Munich, qui a décroché un 10e titre d'affilée, le 32e au total.

En Coupe d'Europe, le BVB a terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions (derrière l'Ajax et le Sporting Portugal), avant d'être éliminé par les Glasgow Rangers, futurs finalistes, en barrages de l'Europa League.

