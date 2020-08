Boli Bolingoli s'est illustré négativement. L'ailier belge de 25 ans du Celtic Glasgow a voyagé sans autorisation en Espagne la semaine dernière, brisant les règles de quarantaine. Le gouvernement écossais a menacé d'arrêter le championnat de football en cas de nouvelle incartade, ont annoncé certains médias.

Dimanche, Bolingoli a disputé quelques minutes du partage entre le Celtic et Kilmarnock (1-1) lors de la 2e journée de compétition. Il apparaît que l'ancien joueur de Saint-Trond et du Club de Bruges s'est payé un aller-retour en Espagne sans en informer son club, brisant ainsi le protocole en place.

Selon Sky Sports, Neil Lennon, entraîneur du Celtic, est "furieux". Dans un communiqué, le champion en titre a écrit "qu'une enquête sera menée et que des mesures adaptées seront prises".

Le gouvernement écossais n'a pas tardé à réagir, précisant qu'il était en discussion avec le club pour avoir une vue d'ensemble de la situation. En cas de nouvelle infraction grave au protocole, le gouvernement "n'aura d'autre choix que d'examiner si un arrêt provisoire du championnat est nécessaire".

La semaine dernière, un match d'Aberdeen, contre St Johnstone, a dû été reporté après deux tests positifs au sein de son effectif.

