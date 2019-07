Le Bayern Munich s'est qualifié facilement mardi pour la finale de l'Audi Cup, compétition à quatre équipes qui se déroule sur deux jours à Munich, aux dépens des Turcs de Fenerbahce (6-1).

Les Allemands affronteront les Anglais de Tottenham Hotspurs en finale ce mercredi soir (20h30) après que ces derniers se soient débarassés du Real Madrid un peu plus tôt dans la journée (0-1). Fenerbahce disputera la petite finale face aux coéquipiers d'Eden Hazard le même jour à 18h00.

Le Bayern Munich menait déjà 5-0 à la mi-temps suite à des réalisations de Sanches (22e), Goretzka (28e), Muller (3e1, 44e sur pen.) et Coman (40e). La montée au jeu de Nabil Dirar (ex-Westerlo et Club de Bruges) à 1-0 n'a pas freiné les ardeurs munichoises, ceux-ci inscrivant même un sixième but en seconde période des oeuvres, à nouveau, de Muller (58e). Les Turcs ont toutefois sauvé l'honneur à la 64e grâce à leur recrue Max Kruse (64e).