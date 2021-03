Le Bayern Munich a battu Dortmund 4-2 samedi dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Allemagne. Cela permet aux champions en titre (55 points) de conserver deux points d'avance sur Leipzig. Dortmund, qui a mené 0-2 grâce à un doublé d'Erving Haaland, occupe la 6e position (39 points). Chez les 'Borussen', Tomas Meunier, qui a été averti (29e), a joué tout le match tandis que Thorgan Hazard a été remplacé (60e).

Dortmund a démarré la première période furieusement et a mené 0-2 après neuf minutes grâce à un doublé de Haaland. Le Norvégien a décoché deux tirs du gauche, le premier légèrement dévié par Jerome Boateng sur passe de Mahmoud Dahoud (2e, 0-1) et le second sur un assist de Hazard (9e, 0-2).

A partir de ce moment-là, le Bayern a augmenté la pression au fur et à mesure et les 'Borussen' se sont retrouvés poussés loin dans leur camp. Les visités ont alors pu compter sur leur buteur maison, Robert Lewandowski également auteur d'un doublé. Après avoir laissé Nico Schulz sur place dans la surface, Leroy Sané a centré pour le Polonais, qui n'avait plus qu'à mettre le pied (26e, 1-2).

Lewandowski a alors remis les deux équipes à égalité sur un penalty accordé pour une faute de Dahoud sur Kingslay Coman (44e, 2-2). La seconde période a été moins divertissante.

Le Bayern a dominé sans se créer d'occasions franches pendant longtemps. Il a toutefois assuré la victoires grâce à deux buts en fin de match par Leon Goretzka sur un mauvais dégagement de Meunier (88e, 3-2) et par Lewandowski (90e, 4-2).

