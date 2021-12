Le FC Barcelone a annoncé mardi l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. L'ailier espagnol, 21 ans, s'est engagé pour cinq ans, jusqu'en 2027.

Formé à Valence, Torres a rejoint Manchester City en 2020. Il a totalisé 43 présences et 9 buts, toutes compétitions confondues, avec les 'Cityzens', remportant la Premier League et la coupe de la Ligue de la saison passée et atteignant la finale de la Ligue des Champions.

Torres compte 22 apparitions et 12 buts avec l'Espagne. Il sera présenté le 3 janvier par son nouveau club.

Après 18 journées, Barcelone occupe la septième place de la Liga avec 28 points. Les Catalans se rendront à Majorque le 2 janvier pour la reprise.

