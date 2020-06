Le FC Barcelone, leader avec deux points d'avance sur le Real Madrid, aura l'occasion de s'envoler lors de la réception de l'avant-dernier Leganés mardi pour la 29e journée de Liga, tandis que le Real cherchera à recoller contre Valence mercredi.

Gros morceau pour les hommes de Zinédine Zidane: alors qu'ils comptent deux points de débours au classement du championnat d'Espagne sur le leader catalan, les Madrilènes vont devoir engranger des points mercredi (20h00 GMT) contre un gros morceau de la Liga, éliminé en 8e de finale de Ligue des champions cette saison par l'Atalanta Bergame: le Valence CF.

Les coéquipiers de Rodrigo, accrochés 1-1 dans le derby de Valence vendredi par Levante et actuellement 7es au classement, tenteront de retrouver les places européennes en glanant des points dans le petit stade champêtre du Di Stefano (6.000), où le Real Madrid doit jouer ses cinq matches à domicile restants, après la pandémie, en raison des travaux au Bernabeu.

Le Barça de Lionel Messi et Antoine Griezmann a pour sa part brillé pour son grand retour en Liga samedi soir sur le terrain de Majorque (4-0), et ne devrait souffrir d'aucune difficulté lors de la 29e journée. Les Catalans reçoivent l'avant-dernier de Liga, Leganés, ancien club du néo-attaquant blaugrana Martin Braithwaite, mardi à 20h00 GMT dans un Camp Nou de 99.354 places, plus grand stade d'Europe, qui sera complètement vide en raison du protocole sanitaire.

Après son match nul à Bilbao dimanche (1-1) pour son retour, l'Atlético Madrid de Diego Simeone, actuel 6e au classement, se déplacera mercredi à 20h00 GMT à nouveau en terre basque, à Osasuna (qui a accroché le nul 1-1 chez la Real Sociedad dimanche soir), pour tenter de grappiller des places dans la course à l'Europe.

