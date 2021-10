Le directeur général du Barça est revenu sur la situation financière dramatique du club catalan en expliquant notamment que les dirigeants se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour signer Antoine Griezmann après l'avoir recruté.

Le FC Barcelone était en "situation de faillite comptable" avec une dette de 1,35 milliard d'euros, des problèmes de trésorerie et une masse salariale énorme, a annoncé mercredi le directeur général du club blaugrana, Ferran Reverter, lors d'une conférence au Camp Nou.

"Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution", a même affirmé Reverter lors d'une conférence destinée à livrer les conclusions de l'audit financier sur la situation comptable du Barça exigé par la nouvelle direction de Joan Laporta et réalisé par le cabinet Deloitte. "En mars 2021, on était dans une situation de faillite comptable, mais en tant qu'association sportive, on a pu refinancer la dette", a expliqué Reverter, précisant que le club a même éprouvé des "difficultés pour payer les salaires", dues aux "rentrées d'argent quasi nulles".

Pour faire face à court terme, le club catalan a contracté un crédit de plus de 80 millions d'euros "pour couvrir les obligations de trésorerie dans un délai de 90 jours", ainsi qu'un refinancement de la dette de 595 millions d'euros. D'après Reverter, cet audit de la situation financière du club, depuis la saison 2018-2019 jusqu'au 31 mars dernier, conclut qu'il y a eu une "gestion néfaste" et que les dirigeants ont "acheté des joueurs en étant déconnectés de la réalité".

Avant l'élection de Joan Laporta en mars, c'est Josep Maria Bartomeu qui a dirigé le Barça depuis janvier 2014, avant de démissionner sous la pression en octobre 2020. "Quand ils recrutaient des joueurs, personne ne réfléchissait à savoir si on pouvait les payer.

La même nuit où on a recruté Griezmann, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent pour le signer, et ils ont dû demander de l'argent à un autre fonds", a déclaré Reverter, mercredi. Entre l'automne 2018 et mars 2021, la masse salariale de l'équipe première a explosé de 61%, passant de 471 millions d'EUR à 759 millions d'EUR, a ajouté le directeur général du Barça, un total réduit depuis mars par la nouvelle direction à 155 millions d'euros.

Reverter a également souligné l'existence de commissions particulièrement élevées et peu habituelles pour des intermédiaires lors de transferts de joueurs, "entre 20 et 30 %, quand ils se situent d'habitude aux alentours des 5%". Malgré ces problèmes financiers, le Barça espère boucler la saison 2021-2022 avec un bénéfice de 5 millions d'euros.

