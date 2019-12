Objectif trône: le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se sont neutralisés 0-0 mercredi au Camp Nou, chercheront à prendre seul la place de leader du Championnat d'Espagne lors de la 18e journée de Liga qui s'ouvre vendredi.

Si le Barça mène la danse avec une victoire de plus que son rival madrilène, les rois du football espagnol sont deux pour un seul trône, à égalité en tête de la Liga avec 36 points, cinq de plus que le Séville FC, troisième.

Avant de basculer sur la trêve de Noël, il leur faudra jeter leurs dernières forces de 2019 ce week-end.

Et la tâche semble plus aisée pour les Blaugranas, qui reçoivent la modeste équipe d'Alavés (14e, 19 pts) samedi à 16h00 (15h00 GMT), tandis que le Real Madrid accueille l'Athletic Bilbao (7e, 27 pts) en clôture de la 18e journée de Liga dimanche à 21h00 (20h00 GMT), pour tenter de mettre un terme à cette série de deux matches nuls consécutifs.

Parmi les autres rencontres de la 18e journée, notons également le derby basco-navarrais entre Osasuna et la Real Sociedad programmé dimanche à 14h00 (13h00 GMT), et le possible duel franco-français entre Nabil Fékir et Thomas Lemar lors du Bétis Séville - Atlético Madrid prévu dimanche à 16h00 (15h00 GMT).