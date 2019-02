Le Barça corrige le Real 0-3 en demi-finale retour et enchaîne une 6e finale

C'est cruel pour les Madrilènes, c'est jouissif pour les Catalans: lors de la finale le 25 mai à Séville, le club quadruple tenant du titre briguera un quintuplé inédit contre Valence ou le Betis, qui s'affrontent jeudi dans l'autre demi-finale (aller: 2-2).

Neutralisé à l'aller en Catalogne (1-1), le Barça a pourtant souffert mille morts mercredi au stade Santiago-Bernabeu et n'a dû son salut qu'à la maladresse du jeune attaquant merengue Vinicius et aux parades de son gardien Marc-André ter Stegen.

Mais le Real a laissé passer sa chance et en seconde période, son rival blaugrana s'est réveillé: le Français Ousmane Dembélé a offert le premier but à Suarez (50e) et provoqué le second, inscrit contre son camp par son compatriote Raphaël Varane (69e). Et Suarez a clos le score en provoquant un penalty qu'il a transformé d'une "panenka" (73e).

C'est un score très lourd par rapport au scénario du 241e clasico de l'histoire. Le Barça a confirmé son surnom de "Roi de la Coupe" et briguera un 31e trophée record le 25 mai. Son entraîneur Ernesto Valverde fêtait mercredi son 100e match sur le banc blaugrana.

Le Real aura l'occasion de prendre sa renvanche dès samedi soir toujours au stade Bernabeu.