Le Paris Saint-Germain a annoncé vendredi que Marco Verratti et Angel Di Maria étaient présents avec le groupe parisien avant le déplacement à Brest samedi en seizièmes de finale de la Coupe de France. Ces retours constituent une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino cinq jours avant le huitième de finale retour contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Le milieu de terrain italien a loupé les deux derniers matches des Sangermanois alors que l'Argentin n'a plus joué depuis le 7 février et le duel à l'Olympique de Marseille, où il avait dû quitter le terrain après dix minutes seulement. Par contre, le Brésilien Neymar et l'Italien Alessandro Florenzi sont toujours en phase de reprise, à l'instar de l'Espagnol Bernat. L'attaquant italien Moise Kean, positif au coronavirus, manquera aussi le match de ce weekend contre Brest. Après son succès 1-4 à Barcelone, le PSG est en bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale. Toutefois, les Parisiens devront surmonter le douloureux souvenir de la remonta de mars 2017. Vainqueur 4-0 chez eux à l'aller, le PSG s'était incliné 6-1 au Camp Nou.

