L'arbitre belge Lawrence Visser a été désigné par l'UEFA pour officier lors du match retour des seizièmes de finale de l'Europa League entre Manchester United et la Real Sociedad, jeudi à Old Trafford (21h).

Visser, 31 ans, sera assisté par Thibaud Nijssen et Rien Vanyzere alors que le quatrième arbitre est le Néerlandais Allard Lindhout.

Visser, qui sifflera au mois de mars lors de l'Euro U21, a déjà dirigé les débats lors de quatre matches d'Europa League cette saison, un en qualification et trois lors de la phase de groupes, ainsi que deux duels de Ligue des Nations.

Manchester United a pris une très large option sur la qualification en s'imposant 0-4 à Saint-Sébastien jeudi dernier. Ce duel sera toutefois l'occasion pour Adnan Januzaj de fouler à nouveau la pelouse d'Old Trafford, là où il a débuté sa carrière professionnelle.

A noter que Viki De Cremer arbitrera la rencontre amicale entre les sélections dames des Pays-Bas et l'Allemagne mercredi. Ce duel est le dernier volet du triptyque organisé par les fédérations belge, néerlandaise et allemande pour promouvoir la candidature commune à l'organisation du Mondial féminin 2027.

