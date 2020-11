Lassina Traoré est en train de se faire une place chez les champions des Pays-Bas qui ont battu, il y a dix jours, un record vieux de près de cinquante ans et affrontent le FC Midtjylland ce mardi en Champions League.

En s'imposant 0-13 sur la pelouse du VVV-Venlo il y a dix jours, les Ajacides ont battu le record de la plus large victoire de l'histoire de l'Eredivisie. L'un des grands partisans de ce succès a été Lassina Traoré. Le natif de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, a trouvé le chemin du but à cinq reprises et a distillé trois passes décisives. Le dernier joueur à avoir marqué cinq goals lors d'un même match pour le club amstellodamois n'était autre que Marco van Basten, en 1985. Traoré, 19 ans, est revenu sur cette performance lors d'un entretien avec RFI : "J'ai reçu beaucoup de messages de la part de mes amis et de la part de personnes du monde du football. Ça fait évidemment plaisir ! (...) J'ai l'habitude de marquer des buts, mais ce qu'il s'est passé samedi est vraiment exceptionnel. C'est rentré dans l'histoire de l'Ajax. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Je suis un peu passeur parce que j'aime bien décrocher. Parce que quand tu es isolé en attaque, c'est compliqué de toucher le ballon. Donc, tu es obligé de décrocher pour combiner. C'est une de mes forces. Je l'utilise bien, pour le moment."Le deuxième meilleur buteur du championnat néerlandais était donc attendu de pied ferme la semaine dernière en Champions League, face à l'Atalanta, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas déçu. Il a tout d'abord provoqué un pénalty que son coéquipier Du¨an Tadi? a parfaitement transformé, avant d'ouvrir son compteur-but dans la compétition. Ces deux pions inscrits en première mi-temps n'ont toutefois pas suffi à l'Ajax pour l'emporter : les Italiens sont parvenus à refaire leur retard en seconde période (2-2). Avec un seul point après deux journées, les hommes d'Erik ten Haag doivent se rattraper lors de la double confrontation qui les attends contre les danois de Midtjylland, à commencer par ce mardi. De 2007 à 2017, Lassina Traoré a joué chez les jeunes du club de Rahimo FC, en première division du Burkina Faso, avant de rejoindre, en 2017, l'Ajax Cape Town, un club satellite des Néerlandais (jusqu'à l'année passée) basé en Afrique du Sud. Il n'a joué aucun match avec l'équipe A, mais ses belles performances avec les Réserves lui ont permis de faire des stages en Europe en mars et mai 2018. Le jeune attaquant a néanmoins dû attendre ses 18 ans pour s'engager avec le club de la capitale des Pays Bas, pour raisons administratives. Le 12 janvier 2019, il paraphait enfin son bail de cinq saisons en faveur de l'Ajax. D'abord principalement aligné avec l'équipe de Jong Ajax, en D2, il y plante 22 buts et assure onze passes décisives en un peu plus de trente duels. Le 22 décembre 2019, Ten Hag le récompense de ses belles prestations et lui offre sa première place de titulaire lors de la victoire 6-1 de l'Ajax contre l'ADO Den Haag. Depuis 2017, il a déjà représenté le Burkina Faso à six reprises et scoré trois fois.Par Leandro Thibaut (St.)