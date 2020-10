Naples, avec Dries Mertens sur le terrain pendant 75 minutes, a largement battu l'Atalanta (4-1) samedi lors de la 4e journée de Serie A. Les Napolitains se remettent sur de bons rails après une défaite sur tapis vert contre la Juventus.

Les buts 'partenopei' ont été inscrits par Hirving Lozano (2x), Matteo Politano et Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, ancien du Sporting de Charleroi, a marqué pour la première fois en championnat italien. Dries Mertens a distillé un assist.

L'Atalanta, reconnue pour son jeu offensif la saison dernière, a sauvé l'honneur via le Néerlandais Sam Lammers.

Malgré trois victoires en autant de matches disputés sur le terrain, Naples est 3e et affiche 8 points au compteur. En effet, outre sa défaite sur tapis vert pour ne pas s'être rendu à Turin pour le choc contre la Juventus, en raison de deux cas de Covid-19 dans l'effectif, Naples a aussi écopé d'un point de pénalité. Le club du Diable Rouge a fait appel de la décision.

