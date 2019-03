La très mauvaise soirée du Portugal, qui perd Ronaldo

Le Portugal a vécu une soirée compliquée lundi à Lisbonne. Privé sur blessure de son capitaine et joueur vedette Cristiano Ronaldo en début de partie, le champions d'Europe ont dû se contenter d'un partage contre la Serbie (1-1) lors de cette deuxième journée du groupe B des qualifications pour l'Euro 2020.

Ronaldo s'est blessé tout seul sur une accélération et a été remplacé à la demi-heure de jeu. Apparemment touché à la cuisse droite, l'attaquant de la Juventus Turin a tout de suite demandé le changement et s'est allongé en dehors du terrain. Cette sortie est également une mauvaise nouvelle pour la Juventus de Turin, club de 'CR7', à deux semaines du quart de finale aller de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam.

L'attaquant portugais, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, s'est toutefois montré confiant. "Il faut voir dans 24 à 48 heures. Je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps. Ce sont des choses qui arrivent. Je reviendrai en forme dans une ou deux semaines", a-t-il déclaré après la rencontre.

Menés 0-1 après une penalty de Dusan Tadic à la 7e, les Portugais ont égalisé à la 42e via Danilo. Déjà contraint au nul lors de l'ouverture face à l'Ukraine, le Portugal signe donc une nouvelle contre-performance et est désormais 3e de son groupe après la victoire in extremis de l'Ukraine au Luxembourg (1-2).

En effet, les Ukrainiens comptent 4 unités et devancent le Luxembourg (3), le Portugal (2), la Serbie (1) et la Litanie (0).