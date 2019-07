À 33 ans, le médian espagnol entame sa dernière saison à Manchester City. Qui prendra sa place?

"Dix ans, c'est assez pour moi. C'est le moment idéal pour partir", a déclaré David Silva la semaine dernière en officialisant son départ de Manchester City. L'Espagnol jouera encore une saison, puis basta! Il est arrivé de Valence en 2010. A l'époque, déjà, il avait coûté près de 30 millions d'euros. Depuis, il a remporté quatre fois la Premier League, deux fois la FA Cup et quatre fois la Coupe de la Ligue.

Le médian, qui a mis un terme à sa carrière en équipe nationale après la Coupe du monde 2018, a longtemps été le maître à penser des Citizens. Il dribblait, combinait, délivrait des assists tranchants et marquait, aussi: 71 buts en 396 matches. Lorsqu'il a appris son départ, Pep Guardiola s'est montré très élogieux à son égard: "C'est un des plus grands joueurs non seulement d'Espagne mais d'Europe", dit-il. "Avec son gabarit (1,73 m, ndlr), il n'était pas facile de s'imposer dans le championnat d'Angleterre mais il l'a très bien fait."

Selon Joey Barton, Manchester City ne doit pas dépenser une livre pour dénicher le successeur de Silva. "Il faut trouver quelqu'un pour remplacer Vincent Kompany, mais celui qui doit prendre la place de David Silva, c'est Phil Foden", a déclaré Barton sur Sky Sports. Foden (19) a déjà livré 25 matches la saison dernière. Barton pense qu'à partir du mois de janvier, on lui donnera de plus en plus de temps de jeu afin qu'il soit prêt à reprendre le flambeau.".

Mais pour la presse espagnole, il n'est pas du tout sûr que les choses se passeront de cette façon. "Guardiola veut Isco", pouvait-on lire la semaine dernière à la une de Marca. Le Real aurait l'intention de vendre son joueur, âgé de 27 ans, même si Zinédine Zidane s'y oppose.

Quoi qu'il en soit, s'il parvient à s'imposer, Foden sera un des rares jeunes joueurs de Manchester City à avoir percé ces dernières années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jadon Sancho est parti au Borussia Dortmund en 2017.